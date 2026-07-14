EXPOSITION CHAPELLE SAINT PIERRE Montbazin
mardi 14 juillet 2026 · Montbazin
Informations pratiques
Montbazin
EXPOSITION CHAPELLE SAINT PIERRE
2 place du château Montbazin Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25
Durant la saison du 2 juin au 20 septembre plusieurs artistes différents viennent exposer leurs œuvres au sein de la chapelle à Montbazin
Durant la saison du 2 juin au 20 septembre plusieurs artistes différents viennent exposer leurs œuvres au sein de la chapelle à Montbazin .
2 place du château Montbazin 34560 Hérault Occitanie +33 7 56 42 19 37 chapelle@montbazin.fr
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English : EXPOSITION CHAPELLE SAINT PIERRE
During the season from June 2 to September 20, several different artists come to exhibit their works at the Montbazin Chapel.
L’événement EXPOSITION CHAPELLE SAINT PIERRE Montbazin a été mis à jour le 2026-07-20 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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