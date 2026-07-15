Exposition Charles De Rodat Salles-la-Source

Informations pratiques

Salles-la-Source

Exposition Charles De Rodat

111 route de Conques Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-13

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-09-13

Charles DE RODAT Stupeur et mélancolie, le paysage

Du 13 septembre au 18 octobre 2026 à la galerie de La Cascade

Vernissage le samedi 12 septembre à 18h

À PROPOS DE L’ARTISTE

Charles de Rodat est né en 1949 à Olemps aux portes de Rodez dans l’Aveyron.

Après une enfance en Midi-Pyrénées, ses années de formation sont parisiennes.

Ancien élève de l’Académie Julian, atelier Met de Penninghen, 1968-1970.

Ancien élève de l’E.N.S.B.A. de Paris, atelier de gravure de Lemagny, atelier de lithographie de Dayez.

Ancien élève du peintre Lucien Lautrec à l’Académie populaire d’arts plastiques, Paris.

Licencié d’arts plastiques et sciences de l’art de Paris 1 Sorbonne, 1972.

Marqué dans sa formation et dans les dix premières années de sa peinture par l’abstraction lyrique, il évoluera vers une figuration de plus en plus dite, sans référence à un groupe ou à une école.

Charles de Rodat travaille et expose en Midi-Pyrénées où il trouve, dit-il, le refuge et la source .

Il vit dans le Tarn, près de Gaillac, et a longtemps enseigné au Lycée Louis Rascol d’Albi.

À PROPOS DE L’EXPOSITION Stupeur et mélancolie, le paysage

A propos de la soudaine apparition d’un paysage ; pourquoi lier ensemble ces mots stupeur et mélancolie ?

Au détour d’un chemin, au volant d’une voiture, tomber sur un paysage imprévu force notre regard. Ce paysage s’impose à nous, nous sentons qu’il nous concerne intimement, amoureux, nous voudrions l’habiter, ne plus le quitter, il nous retient. Peut-être s’y révèle, enfouie, la concrète présence d’un moment privilégié d’enfance, vécu, informulé à lui-même par l’enfant que nous avons été. Un de ces moments qui le retenaient, qui sont restés. Ceux d’une mystérieuse adéquation au monde, l’adoubement d’un matin neuf, don léger et profond, une gratuité.

Pierre Bergounioux confie dans L’Invention du présent (Gallimard, 1964) : (…) la promesse sera tenue, l’avant-goût merveilleux du soir sur la campagne, les sereines fumées, la très grande félicité resteront notre partage.

Charles de Rodat

15 juillet 2026 .

111 route de Conques Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie info@galeriedelacascade.com

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English :

Charles DE RODAT %AB Stupor and Melancholy, the Landscape %BB

September 13–October 18, 2026, at La Cascade Gallery

Opening reception on Saturday, September 12, at 6 p.m.

L’événement Exposition Charles De Rodat Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)