Informations pratiques

Salles-la-Source

Un obus dans le coeur

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Un obus dans le cœur est une pièce de théâtre qui donne à entendre la voix d’un jeune homme confronté à la violence du monde, à la mémoire de la guerre et à l’imminence de la perte.

Dans ce monologue, la parole surgit dans l’urgence, comme une tentative de traverser la colère, la peur et l’amour. Wahab est en colère. Appelé en urgence, il se rend à l’hôpital où sa mère se meurt. Pendant ce trajet hivernal, en pleine tempête de neige, il affronte ses pensées, ses souvenirs, le traumatisme d’un attentat sanglant. Sa mère va mourir, et Wahab se dit qu’il va peut-être enfin pouvoir grandir et vivre. Contre elle, contre le chauffeur du bus, contre lui-même, il exprime une rage accumulée. Sa vie d’enfant, marquée par la guerre au Liban, resurgit. Devant sa mère, après cette traversée, le gosse enragé devient un homme. .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr

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English :

*A Shell in the Heart* is a play that gives voice to a young man confronted by the violence of the world, the memory of war, and the looming threat of loss.

L’événement Un obus dans le coeur Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)