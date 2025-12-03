Exposition Chemin de crèches à la Chapelle du Grand Couvent Gramat

Exposition Chemin de crèches à la Chapelle du Grand Couvent

Une exposition de 32 crèches venues du monde entier est présentée dans la chapelle du Grand Couvent

Une exposition de 32 crèches venues du monde entier est présentée dans la chapelle du Grand Couvent. Ces crèches, issues du Liban, d’Ukraine, du Pérou, du Mexique, du Portugal, du Sénégal ou encore du Brésil, offrent un aperçu riche et original des traditions de Noël dans diverses cultures .

An exhibition of 32 nativity scenes from all over the world is presented in the chapel of the Grand Couvent

Eine Ausstellung von 32 Krippen aus aller Welt wird in der Kapelle des Großen Klosters gezeigt

Nella cappella del Grand Couvent è allestita una mostra di 32 presepi provenienti da tutto il mondo

En la capilla del Gran Convento se expone una muestra de 32 belenes de todo el mundo

