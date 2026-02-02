Exposition chemin des Arts

Valzergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Exposition chemin des Arts, dans le Bourg du village de 10 h 00 à 17 h 00. Renseignements 06 41 69 18 56. (Art en Grange)

.

Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 6 41 69 18 56

English :

Chemin des Arts exhibition, in the village centre from 10 am to 5 pm. Information 06 41 69 18 56. (Art en Grange)

