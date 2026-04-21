Exposition Chemins Aimants Espace Bideak Saint-Palais
Exposition Chemins Aimants Espace Bideak Saint-Palais mardi 5 mai 2026.
Saint-Palais
Exposition Chemins Aimants
Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Cette exposition explore le cheminement comme une géographie de moments plutôt qu’une trajectoire linéaire. L’exposition met en tension deux régimes d’images la gravure et le photomontage. La première inscrit la trace, l’empreinte, la répétition. Le second organise la collision des fragments, superpose des espaces, fait coexister des mondes hétérogènes. De cette dualité naît un langage du multiple images redoublées, variations, glissements de sens. Chaque œuvre agit comme un jalon subjectif, lié à des croyances provisoires qui orientent le regard. Ces croyances fabriquent des mondes poreux, capables de s’attirer ou de se repousser, de se contredire ou de se féconder. Le terme aimant condense cette dynamique regards empathiques porté sur ses propres choix, qu’ils soient justes ou erronés… .
Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 56 80 contact@chemins-bideak.com
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English : Exposition Chemins Aimants
L’événement Exposition Chemins Aimants Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque
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