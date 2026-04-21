Théâtre Robert…tu m’aimes? Espace Bideak Saint-Palais
Théâtre Robert…tu m’aimes? Espace Bideak Saint-Palais vendredi 1 mai 2026.
Saint-Palais
Théâtre Robert…tu m’aimes?
Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 21:00:00
fin : 2026-05-01 22:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Comédie en 4 actes de Jérôme Dubois, par la troupe de théâtre de Saint-Palais, mise en scène par Xavier Iribarren. .
Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 56 80 contact@chemins-bideak.com
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English : Théâtre Robert…tu m’aimes?
L’événement Théâtre Robert…tu m’aimes? Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque
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