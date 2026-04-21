Théâtre Robert…tu m’aimes? Espace Bideak Saint-Palais

Saint-Palais

Théâtre Robert…tu m’aimes?

Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Comédie en 4 actes de Jérôme Dubois, par la troupe de théâtre de Saint-Palais, mise en scène par Xavier Iribarren. .

Espace Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 56 80 contact@chemins-bideak.com

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English : Théâtre Robert…tu m’aimes?

L’événement Théâtre Robert…tu m’aimes? Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque