Exposition collective « La métamorphose des fluides » dans une ancienne Minoterie 26 – 28 juin La Minoterie – Association Nayart Pyrénées-Atlantiques

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Chahab et l’association Nayart vous accueillent à la Minoterie à l’occasion des Journées du Patrimoine et vous proposent une visite du lieu.

Vous pourrez y découvrir notre artothèque, l’atelier de Chahab — artiste et fondateur de l’association — ainsi que notre exposition du moment, « La métamorphose des fluides ». Cette exposition collective réunit les œuvres de Raoul Colin, Myriam Berger et une sélection de photographies de Jean Dieuzaide, en partenariat avec la Maison Carrée de Nay, qui présente une exposition consacrée à ce photographe.

Photographe majeur du XXe siècle, Jean Dieuzaide (1921–2003) est une figure incontournable de la photographie française. Installé à Toulouse, il s’est illustré par une œuvre riche et humaniste, mêlant reportages, portraits et paysages. Fondateur de la Galerie du Château d’Eau, l’une des premières galeries publiques dédiées à la photographie en France, il a contribué à faire reconnaître ce médium comme un art à part entière.

La Minoterie – Association Nayart 22, Chemin de la Minoterie 64800, Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@nayart.fr »}]

Visite de la Minoterie : Artothèque, atelier de Chahab et exposition collective d’été « La métamorphose des fluides » réunissant les œuvres de Raoul Colin, Myriam Berger et de Jean Dieuzaide. exposition artothèque