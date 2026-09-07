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Exposition/concours photos, Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-Antoine-du-Rocher

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher · Saint-Antoine-du-Rocher

Exposition/concours photos, Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-Antoine-du-Rocher

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher
Adresse
6 Rue des Écoles, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
Ville
37360 Saint-Antoine-du-Rocher
Département
Indre-et-Loire

Exposition/concours photos 19 et 20 septembre Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition/concours photos « La photographie au cœur du patrimoine et de la mémoire collective ».
Expositions d’images d’archives.

Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher 6 Rue des Écoles, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 56 65 04 https://saint-antoine-du-rocher.fr Exposition/Concours photos faites par les élèves de l’école primaire de Saint-Antoine-du-Rocher. Parking de la mairie/école.
Exposition/concours photos « La photographie au cœur du patrimoine et de la mémoire collective ».

©ia Aline

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