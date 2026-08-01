Informations pratiques

Cesseras

EXPOSITION CONNY VERELLEN

1 Chemin de Minerve Cesseras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Une artiste de Cesseras, Conny Verellen, exposera ses œuvres

Ma fashionista intérieure.

La palette de couleurs d’une garde-robe féminine suit le coloris des podiums parisiens comme un caméléon aguerri.

Toujours en mouvement, le monde de la mode ne s’arrête jamais. Les vloggers et blogueurs font voyager le nouveau look dans le monde entier.

Les lignes anguleuses et épurées ont remplacé les courbes rubensiennes dans la pensée idéale de ce moment.

La mode comme source d’inspiration guide les traits de mon pinceau et influence la structure et l’ambiance de mes œuvres.

Je rêve en couleurs fraîches d’été et j’adore les images aux tons pastels. Mais à la fin, mon interaction avec la toile produit généralement des expressions de tempérament aux couleurs vives.

Vernissage vendredi 28 août à 18h .

1 Chemin de Minerve Cesseras 34210 Hérault Occitanie info@connyverellen.be

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English :

Conny Verellen, an artist from Cesseras, will exhibit her works

L’événement EXPOSITION CONNY VERELLEN Cesseras a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC