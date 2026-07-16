Exposition « Conte du pèlerin », Eglise Saint-Pierre de Lamothe, Cazeneuve

Informations pratiques

Exposition « Conte du pèlerin » 18 – 20 septembre Eglise Saint-Pierre de Lamothe Gers

Participation libre pour le conte. Gratuité pour les expositions et visites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bernard Dussenne présentera son « Conte du pèlerin ».

Les visiteurs pourront également découvrir les sculptures de Christine Alias et les tableaux de Françoise Bellière.

Des visites guidées de l’église seront proposées pendant les deux jours.

Eglise Saint-Pierre de Lamothe Lamothe, 32800 Cazeneuve Cazeneuve 32800 Gers Occitanie 0683294114 Eglise du XIIe siècle sur le chemin de Saint Jacques

-19 sept en soirée projection du film l’art d’être heureux a la gloire de la Gascogne

-20 sept 10:30 présentation du livre « Moulin du Canton Armagnac Ténarèze »

– 20 et 21 sept de 10:00 à 18:00h,

visites guidées gratuites,

atelier macramé avec Alexandra Barbère

exposition artiste Domenico Urso, reproduction des oeuvres de Michelange de la chapelle Sixtine -Ne pas se rendre à Cazeneuve!

Itinéraire de Bretagne d’Armagnac à Montréal derrière la tour du XIIIe siècle, visible depuis la route

-Parking et accès handicapés

Bernard Dussenne présentera son conte du pèlerin.

©Vincente Carrère