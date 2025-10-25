Exposition contemporaine Les écrits dissidents 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille

Exposition contemporaine Les écrits dissidents

67 rue Saint Pierre & à l'Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-10-25

LES ECRITS DISSIDENTS

Du 25 octobre 2025 au 28 juin 2026

Vernissage le 24 octobre 18h

Entrée gratuite.

67 rue Saint Pierre & à l'Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr

English :

LES ECRITS DISSIDENTS

From October 25, 2025 to June 28, 2026

Opening October 24, 6pm

Free admission.

