Exposition Corps en mouvement Thionville

Informations pratiques

Thionville

Exposition Corps en mouvement

1 Place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20 2026-10-04

Le mouvement est la transition d’une attitude à une autre. — Auguste Rodin, L’Art, 1911

Rodin avait cette idée simple et juste un mouvement, ce n’est pas une position, c’est le passage de l’une à l’autre. L’instant où le corps n’est déjà plus là où il était, pas encore là où il va. C’est ce passage que cherche à évoquer l’exposition Corps en mouvement. Quatre artistes y relèvent le même défi avec des moyens opposés, car le paradoxe est là la peinture, la sculpture et la photographie sont des arts de l’immobile, et pourtant ils n’ont jamais cessé de courir après le geste.

Des corps surgissent de l’ombre et se bousculent, une foule est saisie en plein élan. Plus loin, des figures tiennent un équilibre impossible, suspendues une seconde de trop. Ailleurs, un saut, une danse, à l’instant où un corps se confond presque avec un autre. Un corps qui s’élance, qui hésite, qui tombe ou qui s’abandonne. Corps en mouvement invite à regarder, le temps d’une exposition, l’instant fragile où tout bascule.

Avec Matthieu Boucherit, Alin Bozbiciu, Daniel Firman et Lore Stessel.Tout public

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1 Place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 12 43 contact@centre-jacques-brel.com

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English :

%AB Movement is the transition from one posture %E0 to another. %BB — Auguste Rodin, *Art*, 1911

Rodin had this simple and accurate idea: movement is not a position; it is the transition from one to another. The moment when the body is no longer where it was, but not yet where it is going. It is this transition that the exhibition *Corps en mouvement* seeks to evoke. Four artists take on the same challenge using contrasting approaches, for the paradox lies here: painting, sculpture, and photography are arts of the static, and yet they have never ceased to chase after the gesture.

Bodies emerge from the shadows and jostle one another; a crowd is captured in full motion. Further on, figures maintain an impossible balance, suspended for a second too long. Elsewhere, a leap, a dance—the moment when one body almost merges with another. A body that launches itself, that hesitates, that falls, or that lets go. “Bodies in Motion” invites us to observe, for the duration of an exhibition, that fragile moment when everything shifts.

Featuring Matthieu Boucherit, Alin Bozbiciu, Daniel Firman, and Lore Stessel.

L’événement Exposition Corps en mouvement Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME