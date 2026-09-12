Exposition Costumes ossalois et vision du peintre Hervé Chambron Place de l’Hôtel de ville Arudy

Informations pratiques

Arudy

Exposition Costumes ossalois et vision du peintre Hervé Chambron

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:00:00

fin : 2026-10-16 17:45:00

Date(s) :

2026-10-16

Exposition visible du vendredi 2 au samedi 31 octobre.

Objets de toutes les attentions, les diverses pièces que portent encore les Ossalois, notamment lors des fêtes patronales, régalent nos yeux et témoignent de leurs traditions jalousement conservées. Quelques éléments de ces anciens costumes sortiront des armoires pour quelques jours et témoigneront des savoir-faire de cette vallée. Les peintures d’Hervé Chambron leur feront écho et traduiront cette fête des yeux et des couleurs dans de lumineuses toiles pleines de vie et de mouvement.

Libre participation au profit de la restauration de la chapelle de Gabas. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

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English : Exposition Costumes ossalois et vision du peintre Hervé Chambron

L’événement Exposition Costumes ossalois et vision du peintre Hervé Chambron Arudy a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées