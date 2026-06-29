Exposition Cotentin Salle d’exposition Phare de Gatteville Gatteville-le-Phare

Gatteville-le-Phare

Exposition Cotentin

Salle d’exposition Phare de Gatteville 25 Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Gatteville héritages présente COTENTIN .

Une exposition de Carole GIACOMINI-JAUNAS pastelliste et de LEMONNIER-RISCAS illustratrice poétique. .

Salle d’exposition Phare de Gatteville 25 Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 95 77 23 33 riscas2611@gmail.com

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English : Exposition Cotentin

L’événement Exposition Cotentin Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cotentin Le Val de Saire