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Exposition Couleur du mouvement Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Exposition Couleur du mouvement Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye jeudi 20 août 2026.

Lieu : Espace Culturel Mendi Zolan

Adresse : 119 boulevard de la Mer

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Hendaye

Exposition Couleur du mouvement

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :
2026-08-20

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Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Exposition Couleur du mouvement

L’événement Exposition Couleur du mouvement Hendaye a été mis à jour le 2026-04-28 par Hendaye Tourisme & Commerce

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