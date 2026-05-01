EXPOSITION COULEUR SUD Salle Polyvalente Fraisse-sur-Agout
EXPOSITION COULEUR SUD Salle Polyvalente Fraisse-sur-Agout vendredi 22 mai 2026.
Fraisse-sur-Agout
EXPOSITION COULEUR SUD
Salle Polyvalente Place des Frênes Fraisse-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
Couleur Sud est une exposition organisée par l’association des Ateliers Fraïssignols qui présente des peintures de Huguette Ferré, Florence Guth, Claire Knüfer et Maurice Picus.
Seront exposées des peintures à l’huile et à l’acrylique, ainsi que des aquarelles.
Vendredi 22 ouverture à 15:30 et vernissage à 18:00. A 19:30 aura lieu une prestation du groupe Drac en Scène , du secteur de danse de l’USS de la Salvetat -sur-Agoût, au cours du vernissage de l’exposition.
Rencontre avec les artistes au moment du vernissage et pendant le week-end d’exposition. .
Salle Polyvalente Place des Frênes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 82 98 36 46
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English :
Couleur Sud is an exhibition organized by the Ateliers Fraïssignols association, featuring paintings by Huguette Ferré, Florence Guth, Claire Knüfer and Maurice Picus.
L’événement EXPOSITION COULEUR SUD Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-08 par 34 ADT34