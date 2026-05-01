EXPOSITION COULEUR SUD Salle Polyvalente Fraisse-sur-Agout

Fraisse-sur-Agout

EXPOSITION COULEUR SUD

Salle Polyvalente Place des Frênes Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Couleur Sud est une exposition organisée par l’association des Ateliers Fraïssignols qui présente des peintures de Huguette Ferré, Florence Guth, Claire Knüfer et Maurice Picus.

Seront exposées des peintures à l’huile et à l’acrylique, ainsi que des aquarelles.

Vendredi 22 ouverture à 15:30 et vernissage à 18:00. A 19:30 aura lieu une prestation du groupe Drac en Scène , du secteur de danse de l’USS de la Salvetat -sur-Agoût, au cours du vernissage de l’exposition.

Rencontre avec les artistes au moment du vernissage et pendant le week-end d’exposition. .

Salle Polyvalente Place des Frênes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 82 98 36 46

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English :

Couleur Sud is an exhibition organized by the Ateliers Fraïssignols association, featuring paintings by Huguette Ferré, Florence Guth, Claire Knüfer and Maurice Picus.

L’événement EXPOSITION COULEUR SUD Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-08 par 34 ADT34