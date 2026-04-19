PIÈCE DE THÉÂTRE EMBROUILLE AU PALAIS SALLE POLYVALENTE Fraisse-sur-Agout

Fraisse-sur-Agout

PIÈCE DE THÉÂTRE EMBROUILLE AU PALAIS

SALLE POLYVALENTE 2 Impasse du Cros de la Carrière Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Compagnie Mnémosyne d’Istres (13800), pièce de théâtre divertissante (comédie) d’une compagnie d’amateurs, entrée gratuite

Laissez-vous emporter dans le palais où tout est sans dessus-dessous… Une comédie rythmée et drôle avec ses personnages hauts en couleur et un scénario rocambolesque qui vous tiendrons en haleine jusqu’au bouquet final .

SALLE POLYVALENTE 2 Impasse du Cros de la Carrière Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 70 22 24 02 huguetteferre@yahoo.fr

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English :

Compagnie Mnémosyne d’Istres (13800), entertaining play (comedy) by an amateur company, free admission

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE EMBROUILLE AU PALAIS Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34