PIÈCE DE THÉÂTRE EMBROUILLE AU PALAIS SALLE POLYVALENTE Fraisse-sur-Agout
PIÈCE DE THÉÂTRE EMBROUILLE AU PALAIS SALLE POLYVALENTE Fraisse-sur-Agout samedi 16 mai 2026.
Fraisse-sur-Agout
PIÈCE DE THÉÂTRE EMBROUILLE AU PALAIS
SALLE POLYVALENTE 2 Impasse du Cros de la Carrière Fraisse-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Compagnie Mnémosyne d’Istres (13800), pièce de théâtre divertissante (comédie) d’une compagnie d’amateurs, entrée gratuite
Laissez-vous emporter dans le palais où tout est sans dessus-dessous… Une comédie rythmée et drôle avec ses personnages hauts en couleur et un scénario rocambolesque qui vous tiendrons en haleine jusqu’au bouquet final .
SALLE POLYVALENTE 2 Impasse du Cros de la Carrière Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 70 22 24 02 huguetteferre@yahoo.fr
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English :
Compagnie Mnémosyne d’Istres (13800), entertaining play (comedy) by an amateur company, free admission
L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE EMBROUILLE AU PALAIS Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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