EXPOSITION COULEURS ET MATIERES GALERIE BETTY ARLES Festival Off (3) Arles

Informations pratiques

Arles

EXPOSITION COULEURS ET MATIERES GALERIE BETTY ARLES

Du 22/09 au 04/10/2026 tous les jours de 11h à 19h.

Le 26 septembre 2026 Vernissage de 18 à 21h. Festival Off (3) 18, rue de la Rotonde Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 11:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Dans le cadre du Off des rencontres photographiques d’Arles 2026, venez vivre une expérience visuelle sensible de la matière, des formes et des couleurs.

Pour sa première exposition, René Jacquet nous présente son univers à travers deux séries BETON sublime la matière brute révélée par la texture et la géométrie des formes. COULEURS CABANES, tableau vivant où les teintes saturées et patinées par le temps sont magnifiées par la douce lumière de l’île d’Oléron. .

Festival Off (3) 18, rue de la Rotonde Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the Off program of the 2026 Arles Photography Festival, come and enjoy a sensory visual experience exploring materials, shapes, and colors.

L’événement EXPOSITION COULEURS ET MATIERES GALERIE BETTY ARLES Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles