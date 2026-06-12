Quand Vénus faisait tourner Rome Musée départemental Arles antique Arles

Arles

Quand Vénus faisait tourner Rome

Jeudi 18 juin 2026 de 18h à 19h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 19:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Comment Rome utilisa les divinités pour servir son idéologie et son art.

Comment Rome utilisa les divinités pour servir son idéologie et son art.

Par Romy Wyche, directrice du musée départemental Arles antique et commissaire de l’exposition Le Passage de Vénus .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

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English :

How Rome used divinities to serve its ideology and art.

L’événement Quand Vénus faisait tourner Rome Arles a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme d’Arles