Une nuit, deux concerts Jardin d’été Arles

Informations pratiques

Arles

Une nuit, deux concerts

Dimanche 9 août 2026 à partir de 21h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du rythme et de la passion. En une seule et même nuit, découvrez deux facettes incontournables du flamenco.

Une nuit. Deux concerts. Une seule passion



En première partie de soirée, place à l’authenticité et à l’élégance. La grande et talentueuse danseuse La Rosa Negra et ses artistes invités, vous proposent un voyage au cœur du flamenco traditionnel. Un spectacle captivant où s’expriment les styles les plus purs de cet art.



Puis, place à la fête ! Pour le second concert, laissez-vous emporter par l’énergie communicative de la rumba flamenca. Menée par José Fernandez, Frasco Amador et leur groupe de rumberos, cette 2e partie de soirée vous invite à voir mais également à danser et à vibrer sur des rythmes résolument joyeux et festifs.



Venez vibrer et danser aux rythmes les plus entraînants du flamenco



Ne manquez pas ce rendez-vous unique ! .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

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English :

We invite you to join us for an exceptional evening filled with rhythm and passion. In just one night, discover two essential facets of flamenco.

L’événement Une nuit, deux concerts Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles