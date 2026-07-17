La nuit des étoiles en Camargue au Domaine de Méjanes Méjanes en Camargue Arles
samedi 8 août 2026 · Méjanes en Camargue · Arles
Informations pratiques
Arles
La nuit des étoiles en Camargue au Domaine de Méjanes
Samedi 8 août 2026 à partir de 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Partez à la découverte du ciel lors de la Nuit des Étoiles au Domaine de Méjanes. Au programme ateliers sur la Voie lactée, repas camarguais et observation des étoiles au télescope avec un spécialiste.
À l’occasion de la Nuit des Étoiles, le Domaine de Méjanes vous invite à une soirée dédiée à la découverte du ciel.
Dès 19h, commencez par emprunter le Chemin des Étoiles avec une animation de découverte des étoiles, puis profitez d’un repas camarguais comprenant un verre d’apéritif, une gardiane de taureau accompagnée de son riz camarguais et un dessert.
La soirée se poursuit avec l’histoire de l’astronome Charles Messier avant une observation des étoiles au télescope, accompagnée par un spécialiste, depuis l’esplanade du Domaine de Méjanes.
Au programme
Ateliers de découverte de la Voie lactée
Repas camarguais (apéritif, gardiane de taureau, riz camarguais et dessert)
Observation des étoiles au télescope avec un spécialiste .
Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 16 65 contact@mejanes-camargue.fr
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English :
Come explore the night sky during the Night of the Stars at the Domaine de Méjanes. The program includes workshops on the Milky Way, a traditional Camargue meal, and stargazing through a telescope with an expert.
L’événement La nuit des étoiles en Camargue au Domaine de Méjanes Arles a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Arles
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