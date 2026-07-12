ZHANG LANPO — L’Épopée du Géant Bourse du Travail Arles

Informations pratiques

Arles

ZHANG LANPO — L’Épopée du Géant

Du 24/07 au 03/08/2026 tous les jours de 11h à 19h.

Vernissage le 25 juillet à 18h. Bourse du Travail 3 rue Parmentier Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

À l’occasion des Rencontres d’Arles OFF 2026, le Centre Européen des Arts Visuels présente l’exposition personnelle de Zhang Lanpo L’Épopée du Géant. Une œuvre rare, née du silence, de la mémoire et d’un imaginaire visuel profondément singulier.

Il ne s’agit pas d’une référence. Il s’agit d’une apparition. Retiré depuis des décennies dans un village de montagne en Chine, loin des circuits et du regard, Zhang Lanpo développe une œuvre radicale, née du silence et de la durée. Ancien premier de l’Académie des Beaux-Arts, il a choisi l’effacement plutôt que la carrière. L’Épopée du Géant émerge de cette ascèse. Une image unique, creusée comme une cavité mentale, où semblent s’être déposées les strates d’une civilisation visuelle en ruine. Cadres, signes, fragments tout y prolifère, comme les restes d’un monde saturé d’images. Sans avoir jamais dialogué avec la tradition européenne, Zhang Lanpo fait pourtant surgir la figure du géant — non comme citation, mais comme coïncidence troublante. Une même forme, à travers les siècles, pour dire autre chose du monde. L’image ne se regarde plus. Elle engloutit. .

Bourse du Travail 3 rue Parmentier Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 59 53 54 06 caev.france@gmail.com

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English :

As part of the 2026 Rencontres d’Arles OFF, the European Center for Visual Arts presents Zhang Lanpo’s solo exhibition: *The Epic of the Giant*. A rare body of work born of silence, memory, and a profoundly unique visual imagination.

L’événement ZHANG LANPO — L’Épopée du Géant Arles a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Arles