Ma petite | Bal précieux Arles

Arles

Ma petite | Bal précieux

Lundi 13 juillet 2026. Cour de l’Archevêché Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La musique ensorcelante de ce quartet ouvre une brèche inédite dans le monde du bal folk ! Accordéons bien sûr, mais aussi trompette et batterie aux grooves hypnotiques, viennent accompagner une voix singulière.

++ Bal Précieux ++

La musique de ce quartet, fondé par Perrine Vrignault, crée une galaxie complètement inédite dans l’univers des bals folk qu’il écume depuis 2017. À partir d’un travail de recherche et de collectage de l’ancienne tradition orale poitevine, elle a focalisé son intérêt sur les textes les moins exploités avant qu’ils ne finissent dans l’oubli. De la condition féminine aux grands départs, ces airs poignants aux thèmes toujours très actuels, chantés en français d’une voix singulière, à la diction parfaite, se posent sur des arrangements résolument novateurs, à la sensibilité contemporaine. La modernité rythmique de deux accordéons, d’un harmonium ensorcelant et chose qui n’est pas coutume des batterie et trompette qui s’immiscent parfaitement dans cet instrumentarium, vient raviver les couleurs d’un répertoire ainsi revigoré. Nappes cuivrées, motifs répétitifs, sons continus, rythmes percussifs, chant entêtant et réinterprétation percutante, sauront immanquablement vous donner envie de prendre la main de vos voisin·es pour danser… avec ce sens inné du collectif qui fait voler toutes les barrières ! .

Cour de l’Archevêché Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

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English :

The bewitching music of this quartet opens up an unprecedented breach in the world of folk ball! Accordions of course, but also trumpet and drums with hypnotic grooves, accompany a singular voice.

L’événement Ma petite | Bal précieux Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles