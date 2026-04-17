Visite thématique Art contemporain et architecture Lee Ufan Arles Arles

Arles

Visite thématique Art contemporain et architecture

Dimanche 7 juin 2026 de 16h à 16h45.

Le dimanche 7 juin à 16h, durée 45mn. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 16:45:00

Date(s) :

2026-06-07

Visite thématique Art contemporain et architecture

‍Lee Ufan Arles vous invite à explorer l’œuvre singulière de l’artiste en résonance avec l’architecture de l’Hôtel Duport-Vernon. .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26 billetterie@leeufan-arles.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thematic tour Contemporary art and architecture

L’événement Visite thématique Art contemporain et architecture Arles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Arles