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Visite thématique Art contemporain et architecture Lee Ufan Arles Arles

Visite thématique Art contemporain et architecture Lee Ufan Arles Arles dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Lee Ufan Arles

Adresse : 5 rue Vernon

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 13 13 13

Arles

Visite thématique Art contemporain et architecture

Dimanche 7 juin 2026 de 16h à 16h45.
Le dimanche 7 juin à 16h, durée 45mn. Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07 16:45:00

Date(s) :
2026-06-07

Visite thématique Art contemporain et architecture
‍Lee Ufan Arles vous invite à explorer l’œuvre singulière de l’artiste en résonance avec l’architecture de l’Hôtel Duport-Vernon.   .

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 78 07 83 26  billetterie@leeufan-arles.org

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English :

Thematic tour Contemporary art and architecture

L’événement Visite thématique Art contemporain et architecture Arles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Arles

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