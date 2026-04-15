Journées Nationales de l’Agriculture, Jardins de La Verrerie, Arles
Journées Nationales de l’Agriculture, Jardins de La Verrerie, Arles dimanche 7 juin 2026.
Journées Nationales de l’Agriculture Dimanche 7 juin, 13h00 Jardins de La Verrerie Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
La Verrerie participe cette année aux Journées Nationales de l’Agriculture !
Le tiers-lieu est très heureux de s’associer à cet événement national placé sous le signe de la projection collective : « L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ? »
Rendez-vous le dimanche 7 juin pour un moment de découvertes, de partages et de réflexions autour de l’agriculture et de notre alimentation… avec quelques belles surprises au programme
Le programme sera dévoilé très bientôt, en attendant, notez la date dans votre agenda
Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://laverreriearles.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « programmation@laverreriearles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0649983586 »}]
La Verrerie participe cette année aux Journées Nationales de l’Agriculture !
© 2026 journées nationales de l’agriculture
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