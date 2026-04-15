Journées Nationales de l’Agriculture La Verrerie Arles

Arles

Journées Nationales de l’Agriculture

Dimanche 7 juin 2026 de 13h à 17h30. La Verrerie 4 Place Léopold Moulias Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

La Verrerie participe cette année aux Journées Nationales de l’Agriculture !

La Verrerie participe cette année aux Journées Nationales de l’Agriculture !

Le tiers-lieu est très heureux de s’associer à cet événement national placé sous le signe de la projection collective L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ?



Rendez-vous pour un moment de découvertes, de partages et de réflexions autour de l’agriculture et de notre alimentation… avec quelques belles surprises au programme.



Le programme sera dévoilé très bientôt, en attendant, notez la date dans votre agenda .

La Verrerie 4 Place Léopold Moulias Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@laverreriearles.fr

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English :

La Verrerie is taking part in this year’s Journées Nationales de l’Agriculture!

L’événement Journées Nationales de l’Agriculture Arles a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Arles