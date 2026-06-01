« Van Gogh, peintre au jardin », jardin d’été, Arles
« Van Gogh, peintre au jardin », jardin d’été, Arles dimanche 7 juin 2026.
« Van Gogh, peintre au jardin » Dimanche 7 juin, 16h00 jardin d’été Bouches-du-Rhône
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Du Jardin d’été à celui de l’Hôtel Dieu, vous êtes invités à suivre les pas de Vincent van Gogh et à observer, à travers le regard du peintre, les particularités de ces paysages.
Par Jean-François Di Méglio, Guide-conférencier.
Durée : 1h30. RDV : entrée du Jardin d’été, bd des Lices
jardin d’été Boulevard des Lices 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 31 »}]
Du Jardin d’été à celui de l’Hôtel Dieu, vous êtes invités à suivre les pas de Vincent van Gogh et à observer, à travers le regard du peintre, les particularités de ces paysages.
©Ville d’Arles
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