Quel avenir dans nos assiettes en Pays d’Arles ?, Tiers lieu la verrerie, Arles

Quel avenir dans nos assiettes en Pays d’Arles ? Dimanche 7 juin, 11h00 Tiers lieu la verrerie Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Parcours dans les jardins de La Verrerie à la découverte de notre alimentation méditerranéenne avec des ateliers jeux , ateliers culinaires, rencontres avec des producteurs, dégustations et grand pique-nique zéro déchet partagé ensemble.

Tiers lieu la verrerie 4 place Léopold Moulias 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0673665697 »}]

Journée festive autour de l’agriculture de demain et l’avenir dans nos assiettes en Pays d’Arles

Marie Paule Chauvet