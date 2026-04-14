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Quel avenir dans nos assiettes en Pays d’Arles ?, Tiers lieu la verrerie, Arles

Quel avenir dans nos assiettes en Pays d’Arles ?, Tiers lieu la verrerie, Arles

Quel avenir dans nos assiettes en Pays d’Arles ?, Tiers lieu la verrerie, Arles dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Tiers lieu la verrerie

Adresse : 4 place Léopold Moulias 13200 Arles

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Quel avenir dans nos assiettes en Pays d’Arles ? Dimanche 7 juin, 11h00 Tiers lieu la verrerie Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Parcours dans les jardins de La Verrerie à la découverte de notre alimentation méditerranéenne avec des ateliers jeux , ateliers culinaires, rencontres avec des producteurs, dégustations et grand pique-nique zéro déchet partagé ensemble.

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Journée festive autour de l’agriculture de demain et l’avenir dans nos assiettes en Pays d’Arles

Marie Paule Chauvet

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