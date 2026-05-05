Morlaix | La Perle du mois, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Morlaix | La Perle du mois Dimanche 7 juin, 18h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:30:00+02:00

Synopsis : Fragilisée par le récent décès de sa mère, la jeune Gwen trouve du réconfort auprès de sa bande d’amis et de son amoureux, Thomas. Mais l’arrivée de Jean-Luc, étudiant au charme magnétique, la plonge dans une confusion des sentiments. Qui choisir? Un jour, comme pour éclairer son choix, Gwen tombe au cinéma sur un film qui semble inexplicablement lui dévoiler sa propre vie…

Réalisation : Jaime Rosales

Casting : Aminthe Audiard, Mélanie Thierry, Samuel Kircher

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

La Perle est consacrée à un film rare, passé à travers les radars, et que nous avions absolument envie de vous présenter. La séance est présentée et se clôture par un échange avec l’équipe du Méjan. La perle du mois Morlaix