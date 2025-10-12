Course de satin Arles

Course de satin

Dimanche 7 juin 2026. Mas des Bernacles Arles Bouches-du-Rhône

Ces courses sans pari et juste pour l’honneur, ont toujours été appréciées du public. Il est vrai qu’ici, l’élevage du cheval date de l’époque celtique et aujourd’hui, Arles et son delta sont toujours une terre d’élevage et de pratique équestre majeure.

Depuis 1529, la Course de Satin a lieu le 1er dimanche de juin. Ce type de courses appartient aux vieux fonds de cérémonies rituelles que les civilisations antiques ont légué au christianisme. A l’origine, c’était le samedi, veille de la Pentecôte et jour de grande foire, qu’avaient en Arles, les courses de chevaux. Le prix en était alors une écharpe de soie verte à franges d’argent.



Les évènements de la journée

Concours de ferrades à l’ancienne

Ainsi que cela se pratiquait depuis toujours, les gardians doivent courséger (poursuivre en le guidant), le taureau, le tomber et l’attraper, sous peine de disqualification, entre deux sillons ou lignes matérialisées par les ol, devant le jury où siègent des personnalités du monde du chaval et de la bovino. Une dixaine d’équipes s’affronteront lors de ce concours.

Concours de maniabilité

Epreuve particulièrement spectaculaire par les connaissances équestres de nos cavaliers et la rapidité de leurs chevaux. Ouverte à tous les cavaliers.

Course de la taïolo

Cette course est ouverte aux cavaliers de toutes régions et aux chevaux de toutes races. Le vainqueur reçoit une taïolo rouge.

Course de satin

Réservée exclusivement aux chevaux de race Camarguaise avec papier, Elle est courue à cru (sans selle). Le gagnant se verra remettre l’echarpe de satin brodée d’or dont une réplique est exposée au Museon Arlaten.

Il la gardera pendant un an. Elle ne deviendra sa propriété qu’après trois victoires consécutives.

Course de Peu Blanc .

Mas des Bernacles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

These races, without betting and just for the honour, have always been appreciated by the public. It is true that horse breeding here dates back to Celtic times and today, Arles and its delta are still a major breeding and equestrian centre.

German :

Diese Rennen ohne Wetteinsatz und nur um der Ehre willen waren beim Publikum schon immer beliebt. Es stimmt, dass die Pferdezucht hier bis in die keltische Zeit zurückreicht, und auch heute noch sind Arles und sein Delta ein Land der Pferdezucht und der wichtigsten Reitsportpraktiken.

Italiano :

Queste corse, senza scommesse e solo per l’onore, sono sempre state apprezzate dal pubblico. È vero che l’allevamento di cavalli qui risale all’epoca celtica e oggi, Arles e il suo delta sono ancora un importante centro di allevamento ed equestre.

Espanol :

Estas carreras, sin apuestas y sólo por el honor, siempre han sido apreciadas por el público. Es cierto que la cría de caballos aquí se remonta a la época de los celtas y, hoy en día, Arles y su delta siguen siendo un importante centro de cría y equitación.

