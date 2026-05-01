Au rythme de Vera | Séance présentée par l’équipe artistique du Festival Jazz in Arles Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

Au rythme de Vera | Séance présentée par l’équipe artistique du Festival Jazz in Arles

Mardi 19 mai 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19 23:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Séance présentée par l’équipe artistique du Festival, à l’occasion de la 30ème édition de Jazz in Arles, à retrouver à la Chapelle du Méjan du 27 au 31 mai.

Synopsis

En 1975, Vera Brandes, une jeune femme ambitieuse de 18 ans, va défier les conventions, s’opposer à ses parents et prendre tous les risques pour réaliser son rêve organiser un concert de Keith Jarrett à l’Opéra de Cologne. Son audace et sa détermination vont donner naissance à un des enregistrements mythiques du XXe siècle The Köln Concert.



De Ido Fluk

Avec Mala Emde, John Magaro, Michael Chernus .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

A screening presented by the Festival’s artistic team, on the occasion of the 30th edition of Jazz in Arles, to be seen at the Chapelle du Méjan from May 27 to 31.

L’événement Au rythme de Vera | Séance présentée par l’équipe artistique du Festival Jazz in Arles Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles