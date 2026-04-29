Arles

Journée des gardianous

Samedi 9 mai 2026 de 9h à 19h. Arènes de Salin de Giraud Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Journée taurine pour les enfants de transmission, à la découverte des traditions et de la course camarguaise, organisée par le club taurin Prouvenço Aficioun.

À destination des enfants de 2 à 14 ans et des familles.



Au programme

> parcours à poney,

> mini ferme,

> initiations raseteur et capea,

> activités manuelles,

> jeux d’antan,

> découverte du cheval Camargue et du costume d’Arlesienne,

> arènes et casque virtuel de la FFCC,

> démonstration de Rumba Flamenca,

> jeux de gardians,

> démonstration de course Camarguaise et de capéa

Attention, places limitées ! .

Arènes de Salin de Giraud Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 10 67 54

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English :

Bullfighting day for transmission children, to discover Camargue traditions and racing, organized by the Prouvenço Aficioun bullfighting club.

L’événement Journée des gardianous Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles