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Journée des gardianous Arles

Journée des gardianous Arles samedi 9 mai 2026.

Adresse : Arènes de Salin de Giraud

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Arles

Journée des gardianous

Samedi 9 mai 2026 de 9h à 19h. Arènes de Salin de Giraud Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Journée taurine pour les enfants de transmission, à la découverte des traditions et de la course camarguaise, organisée par le club taurin Prouvenço Aficioun.
À destination des enfants de 2 à 14 ans et des familles.

Au programme
> parcours à poney,
> mini ferme,
> initiations raseteur et capea,
> activités manuelles,
> jeux d’antan,
> découverte du cheval Camargue et du costume d’Arlesienne,
> arènes et casque virtuel de la FFCC,
> démonstration de Rumba Flamenca,
> jeux de gardians,
> démonstration de course Camarguaise et de capéa
Attention, places limitées !   .

Arènes de Salin de Giraud Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 10 67 54 

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English :

Bullfighting day for transmission children, to discover Camargue traditions and racing, organized by the Prouvenço Aficioun bullfighting club.

L’événement Journée des gardianous Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles

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