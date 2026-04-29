Journée des gardianous Arles
Journée des gardianous Arles samedi 9 mai 2026.
Arles
Journée des gardianous
Samedi 9 mai 2026 de 9h à 19h. Arènes de Salin de Giraud Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Journée taurine pour les enfants de transmission, à la découverte des traditions et de la course camarguaise, organisée par le club taurin Prouvenço Aficioun.
À destination des enfants de 2 à 14 ans et des familles.
Au programme
> parcours à poney,
> mini ferme,
> initiations raseteur et capea,
> activités manuelles,
> jeux d’antan,
> découverte du cheval Camargue et du costume d’Arlesienne,
> arènes et casque virtuel de la FFCC,
> démonstration de Rumba Flamenca,
> jeux de gardians,
> démonstration de course Camarguaise et de capéa
Attention, places limitées ! .
Arènes de Salin de Giraud Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 10 67 54
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English :
Bullfighting day for transmission children, to discover Camargue traditions and racing, organized by the Prouvenço Aficioun bullfighting club.
L’événement Journée des gardianous Arles a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Arles
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