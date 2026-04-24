L’after match au Break Le Break Arles Arles

Arles

L’after match au Break

Jeudi 30 avril 2026 à partir de 19h. Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Une soirée pensée pour tous les clubs sportifs d’Arles et d’ailleurs.

Après l’effort, place au réconfort !

Planches à partager, cocktails, softs et ambiance musicale avec DJ pour prolonger le match autrement.

On se retrouve pour un moment de partage entre passionnés de sport… .

Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 83 03 94

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English :

An evening dedicated to all sports clubs in Arles and beyond.

L’événement L’after match au Break Arles a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Arles