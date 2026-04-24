L’after match au Break Le Break Arles Arles
L’after match au Break Le Break Arles Arles jeudi 30 avril 2026.
Arles
L’after match au Break
Jeudi 30 avril 2026 à partir de 19h. Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Une soirée pensée pour tous les clubs sportifs d’Arles et d’ailleurs.
Après l’effort, place au réconfort !
Planches à partager, cocktails, softs et ambiance musicale avec DJ pour prolonger le match autrement.
On se retrouve pour un moment de partage entre passionnés de sport… .
Le Break Arles 9 Av. du Maréchal Foch Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 83 03 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening dedicated to all sports clubs in Arles and beyond.
L’événement L’after match au Break Arles a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Soirée thaïlandaise Arles 24 avril 2026
- Sant Jordi chez De natura rerum De natura rerum Arles 25 avril 2026
- Journée taurine de Griffeuille Arles 25 avril 2026
- Spectacle jeune public T’es Mythogyne ou quoi ? Musée départemental Arles antique Arles 25 avril 2026
- BUBU au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles 25 avril 2026