Sant Jordi chez De natura rerum De natura rerum Arles

Arles

Sant Jordi chez De natura rerum

Samedi 25 avril 2026 de 10h30 à 13h et de 14h30 à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

De natura rerum vous invite à la fête des librairies indépendantes. Une journée pour mettre en lumière le rôle important des librairies indépendantes dans notre vie culturelle, sociale, politique.

De natura rerum vous invite à la Sant Jordi, la fête des librairies indépendantes. C’est aussi la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Une journée pour mettre en lumière le rôle important des librairies indépendantes dans la vie culturelle, sociale, politique, d’une cité comme la nôtre.

Depuis 28 ans, grâce à vous, l’Association Verbes a développé avec succès (plus de 700 libraires) un mouvement de terrain exigeant la Fête de la librairie par les libraires indépendants, version française de la Sant Jordi catalane, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

A cette occasion, De natura rerum vous invite à une rencontre [excursus] avec Régis Meyran autour de son dernier ouvrage, La racialisation du monde (L’aube, janvier 2026), à 18h.

Cette année, la fête de la librairie est l’occasion de vous offrir, outre une jolie fleur, un ouvrage sur l’histoire du poète libraire Umberto Saba et de sa librairie fondée à Trieste dans la première moitié du XXe siècle. Publier l’histoire d’une librairie dans cette ville qu’est Trieste, c’est dévoiler l’épicentre qu’elle fût pour le rayonnement de la vie intellectuelle, sociale, politique, et littéraire.

Arles, toutes proportions gardées, est un peu la Trieste de ce début de XXe siècle, avec ses neuf librairies, diverses et vivantes, ses nombreux auteurs, ses manifestations littéraires et intellectuelles… Vie à laquelle participe De natura rerum depuis sa création, il y a bientôt huit ans. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

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English :

De natura rerum invites you to the festival of independent bookshops. A day to highlight the important role of independent bookshops in our cultural, social and political life.

L’événement Sant Jordi chez De natura rerum Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles