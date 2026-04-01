Journée citoyenne Eau fleuve et Zones Humides du CPIE Rhône Pays d’Arles Restaurant La Péniche, Quai Saint-Pierre Arles

Arles

Journée citoyenne Eau fleuve et Zones Humides du CPIE Rhône Pays d’Arles

Mercredi 22 avril 2026 de 9h à 16h. Restaurant La Péniche, Quai Saint-Pierre 13200 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Le CPIE vous invite à une (re)découverte du fleuve et de ses enjeux. Comme une sortie Dans les bras du Rhône avant l’heure, nous vous proposons un moment sensible, créatif et convivial au plus proche du Rhône à bord de la Péniche Restaurant.

Journée citoyenne Eau, fleuve et Zones Humides



Liséa et Dyssane, le binôme en charge de la mission Rhône aval du CPIE, vous invitent le 22 avril prochain à Arles, à une journée à la découverte du fleuve et de ses enjeux !

Comme une sortie Dans les bras du Rhône avant l’heure, nous vous proposons un moment sensible, créatif et convivial au plus proche du Rhône.



Au programme

– Accueil café ;

– Atelier River Pulse prendre le pouls du fleuve , faites entendre votre voix et co-créons ensemble un diagnostic partagé de l’état de santé du Rhône aval. Animé par l’ONG Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves ;

– Repas tiré du sac ;

– Recueil de vos envies pour la 10ème édition de Dans les bras du Rhône .



Le tout dans le cadre enchanteur de la Péniche restaurant Trinquetaille, avec une vue imprenable sur Arles et son Rhône. .

Restaurant La Péniche, Quai Saint-Pierre 13200 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The CPIE invites you to (re)discover the river and its issues. Like a Dans les bras du Rhône outing before its time, we offer you a sensitive, creative and convivial moment close to the Rhône aboard the Péniche Restaurant.

L’événement Journée citoyenne Eau fleuve et Zones Humides du CPIE Rhône Pays d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles