Spectacle jeune public T’es Mythogyne ou quoi ? Musée départemental Arles antique Arles

Arles

Spectacle jeune public T’es Mythogyne ou quoi ?

Samedi 25 avril 2026 de 16h à 17h05. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 17:05:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans un atelier de tissage, vous est contée la vie de Pénélope…

C’est alors que des personnages hauts en couleurs font irruption et nous racontent les femmes et les créatures extraordinaires qu’Ulysse a rencontré lors de ses folles aventures.

Entre théâtre d’ombres, théâtre d’objets, projection de diapos délirantes, contes, marionnettes fantasques qui se transforment à vue, ce spectacle pour toute la famille est une ode à la force des femmes.

Dans T’es Mythogyne ou quoi ?, Solveig Maupu donne une place aux femmes dans les récits de mythologie grecque, l’Odyssée d’Homère en toile de fond.



Par la Compagnie Zélie. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

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English :

A weaving workshop tells the story of Penelope’s life…

L’événement Spectacle jeune public T’es Mythogyne ou quoi ? Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles