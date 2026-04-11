Journée taurine de Griffeuille Arles
Journée taurine de Griffeuille Arles samedi 25 avril 2026.
Arles
Journée taurine de Griffeuille
Samedi 25 avril 2026 de 10h à 18h. Rue Kennedy Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le quartier de Griffeuille fête sa culture taurine avec pour la première fois des lâchers de taureaux.
Programme
10h Petit-déjeuner camarguais, place Gustave Ferrié
10h à 12h Démonstrations tauromachiques (prácticos, école taurine, picador), place Gustave Ferrié
11h Abrivado, rue du Président Kennedy
11h45 Capea par l’École Taurine du Pays d’Arles, place Gustave Ferrié
12h15 Remise de trophées à des raseteurs du quartier
à partir de 12h30 Repas (sur réservation)
14h à 17h Animations pour les enfants (balade à poney, structures gonflables, casque 3D, maquillage, ateliers…), place Gustave Ferrié et place Vincent Auriol
15h Animation de la peña L’Occitane et du groupe folklorique l’Étoile de l’Avenir, place Vincent Auriol
16h Razet challenge, place Gustave Ferrié
16h30 Défilé de la peña, rue du Président Kennedy
17h Bandido, rue du Président Kennedy
Possibilité de restauration sur place auprès des commerçants et de l’association des parents d’élèves du quartier .
Rue Kennedy Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36
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English :
The Griffeuille district celebrates its bullfighting culture with its first bull runs.
L’événement Journée taurine de Griffeuille Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles
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