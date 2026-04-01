Soirée thaïlandaise Arles
Soirée thaïlandaise Arles vendredi 24 avril 2026.
Arles
Soirée thaïlandaise
Vendredi 24 avril 2026 de 19h à 22h. 6 Rue Duleau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 60 – 60 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Madame Presse et Pipin Kitchen s’associent le temps d ‘une soirée. Nous serions ravis de vous accueillir pour une soirée mêlant art et gastronomie thaïlandaise .
Pour cette occasion , Pipin vous propose une expérience culinaire conviviale aux saveurs authentiques , dans un cadre intimiste.
La soirée sera également marquée par la présentation du travail de l artiste Mathieu Chavaren pour une immersion entre création artistique et voyage gustatif.
Menu: 1 amuse -bouche 1 entrée 1 plat 1 dessert
Place limitées à 30 Personnes nous attendons donc votre retour pour vous compter parmi nous. .
6 Rue Duleau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 11 82 36 judithlebouleux@yahoo.fr
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English :
Madame Presse and Pipin Kitchen join forces for an evening. We would be delighted to welcome you for an evening combining art and Thai gastronomy.
L’événement Soirée thaïlandaise Arles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Arles
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