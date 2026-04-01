Arles

Soirée thaïlandaise

Vendredi 24 avril 2026 de 19h à 22h. 6 Rue Duleau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Madame Presse et Pipin Kitchen s’associent le temps d ‘une soirée. Nous serions ravis de vous accueillir pour une soirée mêlant art et gastronomie thaïlandaise .

Pour cette occasion , Pipin vous propose une expérience culinaire conviviale aux saveurs authentiques , dans un cadre intimiste.

La soirée sera également marquée par la présentation du travail de l artiste Mathieu Chavaren pour une immersion entre création artistique et voyage gustatif.

Menu: 1 amuse -bouche 1 entrée 1 plat 1 dessert

Place limitées à 30 Personnes nous attendons donc votre retour pour vous compter parmi nous. .

6 Rue Duleau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 11 82 36 judithlebouleux@yahoo.fr

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English :

Madame Presse and Pipin Kitchen join forces for an evening. We would be delighted to welcome you for an evening combining art and Thai gastronomy.

L’événement Soirée thaïlandaise Arles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Arles