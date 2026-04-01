Sortie nature Visite des marais de Beauchamp Arles
Sortie nature Visite des marais de Beauchamp Arles jeudi 23 avril 2026.
Arles
Sortie nature Visite des marais de Beauchamp
Jeudi 23 avril 2026 de 10h à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps. Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Joyau de la nature aux portes d’Arles, les marais de Beauchamp fourmillent de vie ! Libellules, hérons, cistudes et bien d’autres habitants vous attendent lors de cette visite.
Visite des marais de Beauchamp
Joyau de la nature aux portes d’Arles, les marais de Beauchamp fourmillent de vie ! Libellules, hérons, cistudes et bien d’autres habitants vous attendent lors de cette visite. Accompagnés de notre garde-animatrice, partez à la découverte des petites et grandes espèces de l’étang au cours d’une balade accessible dès 6 ans.
CEN PACA
Arles Pont de Crau
Inscriptions 04 90 47 02 01 cen .
Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
A natural gem on the outskirts of Arles, the Beauchamp marshes are teeming with life! Dragonflies, herons, cistudes and many other inhabitants await your visit.
L’événement Sortie nature Visite des marais de Beauchamp Arles a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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