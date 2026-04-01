Les dimanches en famille Musée départemental Arles antique Arles

Arles

Les dimanches en famille

Dimanche 26 avril 2026 de 10h30 à 11h45. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26 11:45:00

Date(s) :

2026-04-26

Vénus amours, gloire et beauté de la plus belle des déesses.

Partagez un moment de découverte entre petits et grands et célébrer le retour du printemps avec la déesse de la fertilité. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

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English :

Venus: love, glory and beauty of the most beautiful of goddesses.

L’événement Les dimanches en famille Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles