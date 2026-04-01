Les dimanches en famille Musée départemental Arles antique Arles
Les dimanches en famille Musée départemental Arles antique Arles dimanche 26 avril 2026.
Arles
Les dimanches en famille
Dimanche 26 avril 2026 de 10h30 à 11h45. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26 11:45:00
Date(s) :
2026-04-26
Vénus amours, gloire et beauté de la plus belle des déesses.
Partagez un moment de découverte entre petits et grands et célébrer le retour du printemps avec la déesse de la fertilité. .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Venus: love, glory and beauty of the most beautiful of goddesses.
L’événement Les dimanches en famille Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Exposition belles natures de Daniel Nassoy La Galerie Cezar Arles 18 avril 2026
- Festival du dessin Arles 18 avril 2026
- Expositions Festival du Dessin 2026 Lee Ufan Arles Arles 18 avril 2026
- Exposition Le Dessin en Majesté Festival OFF du dessin Arles 18 avril 2026
- Les jours d’après LHOSTE art contemporain Arles 18 avril 2026