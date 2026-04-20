La Camargue des gardians Musée de la Camargue Arles

Arles

La Camargue des gardians

Du mardi 21 au jeudi 23 avril 2026 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-21

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-21

Découvrez le Pass Musée Manade, une expérience unique au cœur de l’élevage, proposée par le Musée de la Camargue et la Manade du Juge. Une demi-journée, deux lieux, une passion.

Le Musée de la Camargue offre une visite pour décrypter le territoire, son histoire et la relation entre l’homme et l’animal. À la Manade du Juge, les visiteurs se déplacent avec leur véhicule pour assister au tri du bétail par les gardians et découvrir les produits de la ferme. Un moment de complicité rare. .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

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English :

Discover the Museum/Manade Pass, a unique experience at the heart of livestock farming, offered by the Musée de la Camargue and the Manade du Juge. Half a day, two places, one passion.

L’événement La Camargue des gardians Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles