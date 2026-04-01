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BUBU au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles

BUBU au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bistrot Braisé

Adresse : Av de la libération

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arles

BUBU au Bistrot Braisé

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Prépare toi pour une soirée DJ Set & Restauration !
Bubu Music prend les platines pour un DJ set rythmé.
Une soirée à partager au Bistrot Braisé.   .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 61 45 97 71  bistrotbraise@gmail.com

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English :

Get ready for a DJ Set & Catering party!

L’événement BUBU au Bistrot Braisé Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles

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