BUBU au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles

Arles

BUBU au Bistrot Braisé

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Prépare toi pour une soirée DJ Set & Restauration !

Bubu Music prend les platines pour un DJ set rythmé.

Une soirée à partager au Bistrot Braisé. .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 61 45 97 71 bistrotbraise@gmail.com

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English :

Get ready for a DJ Set & Catering party!

L’événement BUBU au Bistrot Braisé Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles