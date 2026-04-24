Anniversaire du Honky tonk Le Honkytonk Arles
Anniversaire du Honky tonk Le Honkytonk Arles jeudi 30 avril 2026.
Arles
Anniversaire du Honky tonk
Jeudi 30 avril 2026. Le Honkytonk 7 rue Molière Arles 13200 Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Deuxième anniversaire du bar à bières le Honkytonk et concert de folk par le groupe Arlésien Copperpot !
Venez fêter avec nous le 2ème anniversaire du Honky Tonk pour une soirée fun, conviviale et pleine de musique ! .
Le Honkytonk 7 rue Molière Arles 13200 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pialatbenjamin@gmail.com
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English :
Second anniversary of the Honkytonk beer bar and folk concert by Arles-based band Copperpot!
L’événement Anniversaire du Honky tonk Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles
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