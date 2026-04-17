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Les mercredis avec Vénus Musée départemental Arles antique Arles

Les mercredis avec Vénus Musée départemental Arles antique Arles mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Musée départemental Arles antique

Adresse : Avenue Jean Monnet

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 28 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Arles

Les mercredis avec Vénus

Du 29/04 au 28/10/2026 tous les jours de 14h à 16h. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer…
Un accueil privilégié vous attend à l’espace enfant, tous les mercredis, afin de découvrir l’exposition en famille au moyen d’un kit à jouer et d’activités.    .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03  info.mdaa@departement13.fr

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English :

A weekly rendez-vous not to be missed…

L’événement Les mercredis avec Vénus Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles

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