Les mercredis avec Vénus Musée départemental Arles antique Arles
Les mercredis avec Vénus Musée départemental Arles antique Arles mercredi 29 avril 2026.
Arles
Les mercredis avec Vénus
Du 29/04 au 28/10/2026 tous les jours de 14h à 16h. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer…
Un accueil privilégié vous attend à l’espace enfant, tous les mercredis, afin de découvrir l’exposition en famille au moyen d’un kit à jouer et d’activités. .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A weekly rendez-vous not to be missed…
L’événement Les mercredis avec Vénus Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Lignes transformées La Grande vitrine Arles 17 avril 2026
- Soirée au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles 17 avril 2026
- Exposition belles natures de Daniel Nassoy La Galerie Cezar Arles 18 avril 2026
- Festival du dessin Arles 18 avril 2026
- Expositions Festival du Dessin 2026 Lee Ufan Arles Arles 18 avril 2026