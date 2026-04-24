L’évangile selon Saint Matthieu | Festival du Dessin Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

L’évangile selon Saint Matthieu | Festival du Dessin

Jeudi 30 avril 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Séance présentée par les équipes du cinéma et du Festival du Dessin, en partenariat avec la Médiathèque d’Arles (cycle Ciné-Fil).

Projection proposée en lien avec la grande exposition collective du Festival du Dessin 2026, Viva l’Italia !

Pasolini, cinéaste à la filmographie mêlant politique, religion et sexualité, signe ici son troisième long métrage de fiction consacré au Christ, sans prosélytisme. Porté par une mise en scène néoréaliste, une grande poésie et une photographie impeccable, le film s’impose comme une oeuvre essentielle du cinéma mondial.



De Pier Paolo Pasolini

Avec Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Screening presented by the teams from the cinema and the Drawing Festival, in partnership with the Arles Media Library (Ciné-Fil series).

This screening is offered in conjunction with the major group exhibition of the 2026 Drawing Festival, Viva l’Italia!

L’événement L’évangile selon Saint Matthieu | Festival du Dessin Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles