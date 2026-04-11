Maitriser la vidéo avec votre smartphone De la Muette Arles

Arles

Maitriser la vidéo avec votre smartphone

Jeudi 30 avril 2026 de 9h à 12h. De la Muette 15 Rue Des Suisses Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Atelier pratique pour maîtriser la vidéo mobile et booster votre visibilité en ligne.

Six étapes pour une vidéo publiable

1. Stratégie Clarifier son message et son objectif avant de filmer.

2. Réglages Optimiser son smartphone en 5 minutes.

3. Cadrage & lumière Les quatre piliers d’une image professionnelle.

4. Script Une vidéo de 30 secondes scénarisée au mot près.

5. Tournage Filmer en conditions réelles.

6. Montage & export Logiciel de montage Sous-titres musique, texte animé.



Aucun prérequis.

Un smartphone de moins de 5 ans suffit.

Une vidéo publiable à emporter à la fin de chaque atelier.

Méthode reproductible seul, sans matériel coûteux.

Contenu adapté au niveau et aux besoins du groupe.

Compatible iPhone et Android. .

De la Muette 15 Rue Des Suisses Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 31 53 85

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English :

Practical workshop to master mobile video and boost your online visibility.

L’événement Maitriser la vidéo avec votre smartphone Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles