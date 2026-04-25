“Magia del Compás” Temple de la rotonde Arles
“Magia del Compás” Temple de la rotonde Arles samedi 9 mai 2026.
Arles
“Magia del Compás”
Samedi 9 mai 2026 de 20h30 à 22h. Temple de la rotonde 26 rue du boulevard des lices Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Spectacle “Magia del Compás”. Danse, musique, chant. Sous la coupole du Temple de la Rotonde, l’âme du flamenco gitan le plus pur s’éveille. Une escale musicale hors du commun en plein cœur d’Arles.
Artistes
La magie du compas de la bailaora Elisa la Chispa (danse), accompagnée de Melchior Campos (chant et palmas) et du guitariste Leny Creff.
Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !
Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.
Comme proclamé à l’occasion du dernier festival FlamencA Arles, par la grande artiste de Séville Lucia Benavides Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie, venez le voir à Arles . .
Temple de la rotonde 26 rue du boulevard des lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com
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English :
Magia del Compás show. Dance, music, song. Under the dome of the Temple de la Rotonde, the soul of the purest Gypsy flamenco awakens. An extraordinary musical stopover in the heart of Arles.
L’événement “Magia del Compás” Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles
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