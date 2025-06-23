Je badine avec l’amour Théâtre d’Arles Arles

Je badine avec l’amour

Mardi 28 avril 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 21:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Je badine avec l’amour (Parce que tous les hommes sont si imparfaits et si affreux)

Tout en faisant des références à l’histoire de la danse des années 90 à nos jours avec humour et profondeur, Sylvain Riéjou crée une véritable collision entre Alfred de Musset (On ne badine pas avec l’amour) et Patrick Swayze (Dirty Dancing) ! Le chorégraphe se lance dans une déclaration d’amour à ses interprètes mais aussi au comédien qui n’est pas étranger à ses premiers émois homosexuels, ni à sa perception de la séduction, qu’il a construite à travers les stéréotypes des films grand public des années 80.



Pour la première fois, il invite d’autres danseurs et danseuses dans son autofiction. Entre scène du film rejouée et passages iconiques et ironiques de chorégraphes contemporains, ce quatuor dansé-parlé présente une cartographie du corps et du désir. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

Je badine avec l’amour (Because all men are so imperfect and so awful)

German :

Je badine avec l’amour (Weil alle Menschen so unvollkommen und schrecklich sind)

Italiano :

Je badine avec l’amour (Perché tutti gli uomini sono così imperfetti e così terribili)

Espanol :

Je badine avec l’amour (Porque todos los hombres son tan imperfectos y tan horribles)

L’événement Je badine avec l’amour Arles a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme d’Arles